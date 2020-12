X Factor | scelti i 4 finalisti

Leggi su solodonna

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri abbiamo assistito al sesto e penultimo live di X. Ecco come sono andate le cose nella semifinale di uno dei talent più amati della tv! Siamo arrivati ad un passo dalla finale e ora le cose sono sempre più dure. Come aveva annunciato Cattelan poco fa, infatti, quest’anno ci sarà una puntata in meno e, così, giovedì prossimo scopriremo chi vincerà X. Anche ieri, però, non sono mancati Articolo completo: dal blog SoloDonna