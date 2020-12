Torino, Sala: «Singo è un bel talento ma contro Chiesa servirà grande attenzione» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Claudio Sala, ex capitano del Torino, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Wilfried Singo. Le sue parole Claudio Sala, ex ala del Torino campione d’Italia, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Wilfried Singo. Singo – «Abbiamo trovato proprio un bel talento, anche in considerazione dell’eta?. Ha velocita?, forza, progressione, e di sicuro non gli fa difetto la tecnica: il tocco di palla e? buono. Me lo vedo in campo dal primo minuto, credo che ormai quella fascia sia sua, Se l’e? conquistata con prestazioni convincenti». 3-5-2 – «E’ il sistema di gioco piu? adatto quando vai ad affrontare una squadra forte come la Juve, perche? ti consente di contare su tre difensori centrali. I due laterali devono riuscire a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Claudio, ex capitano del, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Wilfried. Le sue parole Claudio, ex ala delcampione d’Italia, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Wilfried– «Abbiamo trovato proprio un bel, anche in considerazione dell’eta?. Ha velocita?, forza, progressione, e di sicuro non gli fa difetto la tecnica: il tocco di palla e? buono. Me lo vedo in campo dal primo minuto, credo che ormai quella fascia sia sua, Se l’e? conquistata con prestazioni convincenti». 3-5-2 – «E’ il sistema di gioco piu? adatto quando vai ad affrontare una squadra forte come la Juve, perche? ti consente di contare su tre difensori centrali. I due laterali devono riuscire a ...

