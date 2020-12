“Sono a fatturato zero da marzo È una catastrofe” Le urla disperate che Conte ignora

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Non solo incompetenza, ma anche arroganza enza (no la realtà dei fatti). Eppure credono di aver aiutato le famiglie italiane e l’economia reale. I ristori, che hanno tanto sbandierato e per i quali si sono ampiamente vantati sono ben poca cosa. Riceviamo costantemente testimonianze che dimostrano esattamente tutto il contrario di quello che annunciano e diffondono, celebrandosi come i salvatori della situazione disastrosa in cui versa l’Italia. Il settore del turismo, ad esempio, è una delle numerosissime categorie agonizzanti. Bonus Vacanze? Decreto ristori? Fondi perduti? Chiedete ai lavoratori e agli imprenditori quanto siano servite queste misure. Nel frattempo noi de ilParagone rilanciamo le parole delle persone che non sanno più come andare avanti e che si sentono prese in giro da questo governo di sabbia costruito su carta ...