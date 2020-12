Rientrava da scuola | Youness è morto in un incidente stradale

Ultime Notizie dalla rete : Rientrava scuola

Cronaca Flegrea

21:46:05 MARCIANISE. Il 9 dicembre si tornerà in classe, a Marcianise. La didattica a distanza continuerà solo per gli istituti superiori; materne, elementari e medie faranno suonare di nuovo la campa ...“Fondi per la riapertura, trasporto scolastico, test antigienici e screening popolazione scolastica, riduzione assembramenti. Ora - ha dichiarato il consigliere Braia - monitoreremo attentamente che i ...