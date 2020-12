Niente raccomandata E l'Inps chiede i soldi a un ragazzo disabile (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roberta Damiata Per la mancata consegna di una raccomandata, mai ricevuta dalla famiglia, ad un ragazzo disabile al 100% l'Inps richiede indietro i soldi del sostegno. La disperazione della famiglia e l'ira dell'Osservatorio per le Disabilità Succede a Monopoli, in provincia di Bari, a Martino un ragazzo autistico, invalido al 100%, il postino non recapita la raccomandata per la revisione dell'invalidità per emergenza Covid, l'Inps non solo interrompe la pensione, ma pretende la restituzione della somma di 3.515,40 euro, soldi percepiti dal giovane da agosto ad oggi. A denunciare la vicenda é Luigia, la madre di Martino, il giovane disabile che nel frattempo, da corretta cittadina si ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roberta Damiata Per la mancata consegna di una, mai ricevuta dalla famiglia, ad unal 100% l'riindietro idel sostegno. La disperazione della famiglia e l'ira dell'Osservatorio per le Disabilità Succede a Monopoli, in provincia di Bari, a Martino unautistico, invalido al 100%, il postino non recapita laper la revisione dell'invalidità per emergenza Covid, l'non solo interrompe la pensione, ma pretende la restituzione della somma di 3.515,40 euro,percepiti dal giovane da agosto ad oggi. A denunciare la vicenda é Luigia, la madre di Martino, il giovaneche nel frattempo, da corretta cittadina si ...

