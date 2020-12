Minacce a Report, indagano agenti Rai e Digos. Ranucci: “Atti di imbecilli, non ci fermeremo” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una lettera anonima con una polvere bianca definita “antrace” sul foglio che l’accompagnava è stata recapitata nella redazione di Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3. Nella carta a quadretti si leggono frasi farneticanti – incluso “Voi il marcio del sistema corrotto” – scritte apparentemente con un normografo: “Solo falsa informazione per potere e poltrone. Cercate meglio negli armadi, oltre agli scheletri avete le bombe”, e in alto in pennarello la sigla N B R (presumibilmente Nuove Brigate Rosse), con la stella a cinque punte. “La Rai ha messo in atto tutti i sistemi di sicurezza nella maniera più idonea, ho avuto la redazione dimezzata per questo motivo in settimana ma, seppur con molte difficoltà, lunedì sera andremo in onda come sempre alle 21.20 con una puntata molto forte”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una lettera anonima con una polvere bianca definita “antrace” sul foglio che l’accompagnava è stata recapitata nella redazione di, il programma di inchiesta condotto da Sigfridosu Rai3. Nella carta a quadretti si leggono frasi farneticanti – incluso “Voi il marcio del sistema corrotto” – scritte apparentemente con un normografo: “Solo falsa informazione per potere e poltrone. Cercate meglio negli armadi, oltre agli scheletri avete le bombe”, e in alto in pennarello la sigla N B R (presumibilmente Nuove Brigate Rosse), con la stella a cinque punte. “La Rai ha messo in atto tutti i sistemi di sicurezza nella maniera più idonea, ho avuto la redazione dimezzata per questo motivo in settimana ma, seppur con molte difficoltà, lunedì sera andremo in onda come sempre alle 21.20 con una puntata molto forte”, ha detto ...

