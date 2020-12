Migranti, Conte: 'La proposta Ue è un punto partenza, ma insufficiente' (Di sabato 5 dicembre 2020) La proposta della Commissione Ue sulla gestione del fenomeno migratorio è 'un buon punto di partenza, ma insufficiente per lo squilibrio di fondo tra solidarietà e responsabilità'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) Ladella Commissione Ue sulla gestione del fenomeno migratorio è 'un buondi, maper lo squilibrio di fondo tra solidarietà e responsabilità'. Lo ha detto il ...

La proposta della Commissione Ue sulla gestione del fenomeno migratorio è "un buon punto di partenza, ma insufficiente per lo squilibrio di fondo tra solidarietà e responsabilità". Lo ha detto il prem ...

Lavrov: «Biden non cambierà politica. Per noi conta di più l’Europa»

Al Rome Med il premier Conte mette i paletti sui migranti: «La proposta Ue è un buon punto di partenza ma insufficiente per lo squilibrio di fondo tra solidarietà e responsabilità» ...

La proposta della Commissione Ue sulla gestione del fenomeno migratorio è "un buon punto di partenza, ma insufficiente per lo squilibrio di fondo tra solidarietà e responsabilità". Lo ha detto il prem ...Al Rome Med il premier Conte mette i paletti sui migranti: «La proposta Ue è un buon punto di partenza ma insufficiente per lo squilibrio di fondo tra solidarietà e responsabilità» ...