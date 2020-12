Meteo, in arrivo una forte perturbazione con piogge neve e vento forte (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’ Italia sta per affrontare un fine settimana all’insegna del maltempo: una nuova intensa perturbazione atlantica arriverà sullo Stivale tra venerdì 4 e sabato 5 dicembre, andando a colpire soprattutto il Nord, la Sardegna e il versante tirrenico con piogge, temporali anche forti e rischio nubifragi. Secondo le previsioni di 3BMeteo, sono attese precipitazioni abbondanti Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’ Italia sta per affrontare un fine settimana all’insegna del maltempo: una nuova intensaatlantica arriverà sullo Stivale tra venerdì 4 e sabato 5 dicembre, andando a colpire soprattutto il Nord, la Sardegna e il versante tirrenico con, temporali anche forti e rischio nubifragi. Secondo le previsioni di 3B, sono attese precipitazioni abbondanti Impronta Unika.

DPCgov : ????? In arrivo pioggia, vento e neve su Nord e Toscana ?? ?? #allertaARANCIONE, #4dicembre, sulla Prov. Aut. di Bolzan… - Corriere : Meteo, gelo in arrivo e neve anche in pianura: da domani è inverno - Tantzstanze83 : RT @flash_meteo: Intenso peggioramento in arrivo sulla Toscana: lo commentiamo insieme con una DIRETTA Facebook dalla sala Meteo LaMMA. Vi… - TeleCapriNews : METEO: tra venerdì e il weekend forte perturbazione con molta pioggia prima al Nord e sulle tirreniche, poi sul res… - rignanosullarno : RT @flash_meteo: Intenso peggioramento in arrivo sulla Toscana: lo commentiamo insieme con una DIRETTA Facebook dalla sala Meteo LaMMA. Vi… -