Marco Carta si sposa: l'annuncio in lacrime nello studio di Verissimo

Marco Carta è pronto a convolare a nozze con Sirio Campedelli. Ad annunciarlo il cantante cagliaritano a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. L'intervista andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5, dopo il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Tra la commozione e qualche lacrima versata nello studio del noto talk show, l'artista sardo ha raccontato come è avvenuto il tutto.

Marco Carta si sposa, la confessione emoziona tutti

Marco Carta ha sganciato la bomba. Il cantante, legato ormai da 6 anni a Sirio Campedelli, si è detto pronto a ufficializzare la loro unione. Le parole dell'artista, vincitore della settima edizione di Amici e, nel 2009, del 59° Festival di Sanremo con La forza mia, non ...

