Maltrattamenti all’ospedale di Taranto | ASL e magistratura indagano

Leggi su bufale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato il 4 dicembre 2020 su Storie Maledette che riporta alcuni episodi didi. Tre in particolare sono gli episodi riportati nella notizia: un medico che dice “suo padre morirà” a una figlia in apprensione per il padre ricoverato, furti ai danni dei defunti e un anziano ricoverato in un container fatiscente che chiede al figlio di avvertire la polizia. La notizia è riportata anche sui principali quotidiani nazionali. Come apprendiamo anche dal Giornale la struttura sulla quale ora sono puntati i riflettori è il Moscati di. Tra l’1 e il 2 novembre un 78enne viene ricoverato per Covid e il giorno seguente l’uomo, che fino a quel momento si è tenuto in contatto con i famigliari col telefonino, ha detto: “Venitemi a prendere, qui ...