L' essenza del benessere secondo la dottoressa Simona Rossi

"Un recente sondaggio APA, American Psychological Association, ci ricorda che la nostra concezione del benessere deve andare oltre le tradizionali misure sanitarie. Sebbene l'idea di equilibrio tra vita professionale e vita privata sia spesso fraintesa, i dipendenti cercano aiuto e supporto per occuparsi delle aree non lavorative della loro vita. I datori di lavoro possono farlo essendo disposti a offrire orari di lavoro flessibili e incoraggiando i dipendenti a utilizzare al meglio il proprio tempo ed il periodo delle ferie"- così si esprime la dottoressa Simona Rossi, psicologa,psicoterapeuta con specializzazione cognitivo comportamentale, Dottoranda in Neuroscienze e Qualità della vita e fondatrice di FeelGoodFactor, un'azienda che nasce con l'obiettivo di creare benessere personale e sostegno ad ...

"Un recente sondaggio APA, American Psychological Association, ci ricorda che la nostra concezione del benessere deve andare oltre le ...

“Italia | Francia”, un rapporto di osmosi ai fornelli da Gualtiero Marchesi ai giorni nostri

Nello scambio continuo tra i due Paesi, da Caterina de’ Medici in avanti, oggi sono i giovani cuochi francesi a scegliere le cucine... ? Leggi l'articolo ...

