Juric | “Lazovic è negativo Questo gruppo deve andare oltre i limiti e l’emergenza”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan, prima della gara contro il Cagliari in programma domenica alle 12:30, ha parlato in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni come riportate dal sito ufficiale: “Cagliari? Di Francesco lavora su concetti che conosce molto bene. Nell’ultima partita, contro lo Spezia, il Cagliari avrebbe meritato la vittoria per quanto espresso nel secondo tempo. Da diversi anni la loro rosa si rafforza con l’idea di arrivare nella parte sinistra della classifica, quindi sono in grado di far fronte a eventuali defezioni. Se ci saranno dei rientri? Abbiamo più soluzioni di prima. Dobbiamo essere bravi a rimanere ‘fanatici’ nel lavoro che facciamo e migliorarci senza perdere le nostre basi. Lazovic? Aspettiamo completi lo ‘screening’ medico di rito per ottenere l’idoneità sportiva, ma gli ultimi test diagnostici per il ...