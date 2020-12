Grey’s Anatomy: dopo Derek torna un altro personaggio del cast originale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Shonda Rhimes ha fatto un altro “regalo” ai fan della serie Grey’s Anatomy, celebre medical drama è arrivato alla 17esima stagione. Una stagione particolare perché basata su fatti reali e sulla pandemia. Nei primi episodi, a sorpresa, e con grande gioia da parte di tutti i fan delle serie è tornato uno dei personaggi più amati di sempre Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T.R. Knight (@t.r.knight) Ma non è finita qui: Meredith (attenzione spoiler) ha contratto il virus e dopo aver visto in sogno il marito vedrà un altro storico personaggio della serie. Il dottor George O’Malley (T.R. Knight) uno dei suoi migliori amici e praticante del Seattle Greys, morto nella quinta stagione ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Shonda Rhimes ha fatto un“regalo” ai fan della serie, celebre medical drama è arrivato alla 17esima stagione. Una stagione particolare perché basata su fatti reali e sulla pandemia. Nei primi episodi, a sorpresa, e con grande gioia da parte di tutti i fan delle serie èto uno dei personaggi più amati di sempreShepherd (Patrick Dempsey). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T.R. Knight (@t.r.knight) Ma non è finita qui: Meredith (attenzione spoiler) ha contratto il virus eaver visto in sogno il marito vedrà unstoricodella serie. Il dottor George O’Malley (T.R. Knight) uno dei suoi migliori amici e praticante del Seattle Greys, morto nella quinta stagione ...

Madia34584037 : Tik tok è pieno di spoiler di grey's anatomy sulla 17x4 aiuto non resisto fino a domani - btwcolin : madonna se non fanno rivedere lexie in grey's anatomy mi incazzo - falling_4niall : Indovinate chi non aprirà twitter per i prossimi due giorni per non avere Spoiler di grey's anatomy? Me - RaffaeleMiriam : @GiacomoKG @EllenPompeo Siete voi i migliori... ?????? Vi guardo e riguardo fino allo sfinimento. Non lasciateci ques… - saraphrasjng : RT @emmashands: Posso dirlo? Meredith luminosa con George anche più di quando ha visto Derek a dimostrazione del fatto che il cuore di Grey… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com