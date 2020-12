Fondi Lega | Sostegni chiede di patteggiare 4 anni e 10 mesi Mentre i due commercialisti del Carroccio non rispondono ai pm

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha chiesto die 10di carcere Luca, il presunto prestanome finito in carcere a luglio scorso e da un paio di settimane ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano su Lombardia Film Commission e idella. L’istanza di patteggiamento, concordata con i pm, è stata depositata stamattina dal difensore di, Giuseppe Alessandro Pennisi, e prevede il versamento, a titolo di risarcimento, di circa 20mila euro. Il 62enne, che ha collaborato alle indagini, potrebbe quindi diventare teste chiave in un eventuale dibattimento., accusato di peculato ed estorsione, è considerato dai pm milanesi il prestanome di Michele Scillieri, che insieme ad Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba è una ...

fattoquotidiano : Fondi Lega, l’ammissione ai pm di uno dei commercialisti arrestati: sapeva che parte dei soldi da lui restituiti an… - Tg3web : Proseguono le inchieste che coinvolgono la Lega. Cominciano a emergere convergenze tra quella milanese sui presunti… - AlessiaMorani : Forse l’occupazione dell’aula della Camera deve coprire un’altra notizia - Patty66509580 : Fondi Lega, Sostegni chiede di patteggiare 4 anni e 10 mesi. Mentre i due commercialisti del Carroccio non rispondo… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Fondi Lega, Sostegni chiede di patteggiare 4 anni e 10 mesi. Mentre i due commercialisti del Carroccio non rispondono… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega

La Stampa

il presunto prestanome finito in carcere a luglio scorso e da un paio di settimane ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano su Lfc e sulla creazione di presunti fondi neri per ...Stop anche alla richiesta di nuovi fondi per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese ...