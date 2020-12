Foggia, Corda e l’attentato a Gentile: “Non escludo la possibilità di non giocare col Palermo” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono giorni difficili per Federico Gentile."Sono scosso, ho poche parole. Sono venuto qui per lavorare, ora sono in grande difficoltà. Sto pensando di lasciare, anche se ho ricevuto tanto affetto, ma questo è un fatto grave, soprattutto perché entrano nella vita privata". Lo ha detto il centrocampista rossonero, intercettato davanti alla Questura di Foggia, dove è stata formalizzata una denuncia dopo l'attentato subito nella notte tra martedì e mercoledì. Lo ha riportato 'Foggia Today'.Foggia, misure tutorie per l’ex capitano Gentile dopo l’attentato: la situazioneIgnoti hanno dato alle fiamme la porta d'ingresso della sua abitazione mentre il calciatore e la sua famiglia, la moglie e i due bambini, dormivano. "Stavo dormendo, mi sono svegliato e ho visto il fumo", ha raccontato l'ex ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono giorni difficili per Federico."Sono scosso, ho poche parole. Sono venuto qui per lavorare, ora sono in grande difficoltà. Sto pensando di lasciare, anche se ho ricevuto tanto affetto, ma questo è un fatto grave, soprattutto perché entrano nella vita privata". Lo ha detto il centrocampista rossonero, intercettato davanti alla Questura di, dove è stata formalizzata una denuncia dopo l'attentato subito nella notte tra martedì e mercoledì. Lo ha riportato 'Today'., misure tutorie per l’ex capitanodopo: la situazioneIgnoti hanno dato alle fiamme la porta d'ingresso della sua abitazione mentre il calciatore e la sua famiglia, la moglie e i due bambini, dormivano. "Stavo dormendo, mi sono svegliato e ho visto il fumo", ha raccontato l'ex ...

