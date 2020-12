Falcone e Borsellino? Il loro nome non merita più di essere tutelato secondo un tribunale tedesco (Di venerdì 4 dicembre 2020) tribunale tedesco: il nome di Falcone e Borsellino non merita tutela Per la sua pizzeria a Francoforte sul Meno, in Germania, ha scelto il nome “Falcone e Borsellino”. E ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti del menu. Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i giudici e accanto ha messo l’immagine di don Vito Corleone interpretato da Marlon Brando nel celebre film Il Padrino. Tutti intorno buchi a simboleggiare fori di proiettile. Bene e male insieme tra piatti di pasta, pizze e birra. Una violazione della memoria dei due magistrati antimafia denunciata dalla sorella del giudice Giovanni Falcone, la professoressa Maria ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020): ildinontutela Per la sua pizzeria a Francoforte sul Meno, in Germania, ha scelto il”. E ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti del menu. Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i giudici e accanto ha messo l’immagine di don Vito Corleone interpretato da Marlon Brando nel celebre film Il Padrino. Tutti intorno buchi a simboleggiare fori di proiettile. Bene e male insieme tra piatti di pasta, pizze e birra. Una violazione della memoria dei due magistrati antimafia denunciata dalla sorella del giudice Giovanni, la professoressa Maria ...

Greg_75_ : RT @AnsaSicilia: Mafia, tribunale tedesco: 'i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela'. Respinto il ricorso della sorella Maria co… - rickysamp69 : RT @repubblica: Mafia, per il tribunale tedesco i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela - Verdoux11 : RT @repubblica: Mafia, per il tribunale tedesco i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela - AnsaSicilia : Mafia, tribunale tedesco: 'i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela'. Respinto il ricorso della sorella M… - repubblica : Mafia, per il tribunale tedesco i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela -

Ultime Notizie dalla rete : Falcone Borsellino Mafia, tribunale tedesco: 'i nomi di Falcone e Borsellino non meritano tutela' Agenzia ANSA Mafia, tribunale tedesco, nome Falcone non merita tutela, respinto ricorso contro pizzeria di Francoforte

Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i giudici e accanto ha messo l’immagine di don Vito Corleone interpretato da Marlon Brando nel celebre film Il Padrino.

La sua foto accanto a Vito Corleone, ma per il Tribunale tedesco il nome di Falcone non merita tutela

E ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti del menu. Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i giudici e accanto ha mess ...

Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i giudici e accanto ha messo l’immagine di don Vito Corleone interpretato da Marlon Brando nel celebre film Il Padrino.E ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti del menu. Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i giudici e accanto ha mess ...