Due miliardi di stelle nella nuova mappa 3D della Via Lattea. (Di venerdì 4 dicembre 2020) di Attilio Runello. "Un ritratto dettagliatissimo senza precedenti, un censimento minuzioso che svela che la Via Lattea ha ben 1.811.709.771 di stelle: sono i risultati del nuovo catalogo astronomico della Early Data Release 3 (EDR3) della missione Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), presentato oggi, a cui partecipano l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l'Istituto Nazionale di

- repubblica : Nuova mappa delle stelle: ne sono stati censite due miliardi [di Matteo Marini] [aggiornamento delle 17:59]