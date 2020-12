Dpcm di Natale | le regole per spostarsi tra Comuni e Regioni

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Con le ultime misure anti-Covid che sono state annunciate ieri, 3 dicembre, dal premier Giuseppe Conte cambieranno lepertra. Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio sarà vietato muoversi da un Comune all’altro, fatta eccezione per i casi di lavoro, necessità, salute o per rientrare al luogo di residenza, domicilio o abitazione. Quest’ultimo è inteso come il luogo «dove si abita con continuità o periodicità». Per quanto riguarda invece lo spostamento trasarà vietato – salvo le medesime eccezioni di cui sopra – dal 21 dicembre al 6 gennaio compresi. Fino al 20 dicembre, dunque, gli spostamenti trasaranno regolamentati dai criteri utilizzati fino a oggi, e dunque dalle limitazioni proprie delle tre fasce di rischio che abbiamo imparato ...