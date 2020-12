Covid, Stati Uniti: decessi giornalieri potrebbero superare quelli dell’11 settembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti raggiungeranno potrebbero raggiungere presto i 3.000 decessi al giorno, un numero superiore ai morti durante l’11 settembre, quando furono 2.977. Ieri sono Stati registrati 2.857 nuovi decessi per Covid-19, il numero di più alto di qualsiasi Paese mondiale dall’inizio della pandemia, e 216.548 nuovi casi. Nell’ultima settimana, si sono registrati in media 180.327 casi al giorno, un aumento dell’8% rispetto alla media di due settimane prima. Questi numeri non registrano l’effetto del Thanksgiving della settimana scorsa, festività durante la quale molte famiglie americane hanno festeggiato, muovendosi anche da uno stato all’altro per ricongiungersi con i loro cari. Nella giornata di ieri gli USA hanno registrato un altro ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Gliraggiungerannoraggiungere presto i 3.000al giorno, un numero superiore ai morti durante l’11, quando furono 2.977. Ieri sonoregistrati 2.857 nuoviper-19, il numero di più alto di qualsiasi Paese mondiale dall’inizio della pandemia, e 216.548 nuovi casi. Nell’ultima settimana, si sono registrati in media 180.327 casi al giorno, un aumento dell’8% rispetto alla media di due settimane prima. Questi numeri non registrano l’effetto del Thanksgiving della settimana scorsa, festività durante la quale molte famiglie americane hanno festeggiato, muovendosi anche da uno stato all’altro per ricongiungersi con i loro cari. Nella giornata di ieri gli USA hanno registrato un altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Stati Covid, Stati Uniti: decessi giornalieri potrebbero superare quelli dell'11 settembre Borsa Italiana Biden: “Chiederò di indossare mascherine nei miei primi 100 giorni”

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden chiederà agli americani di indossare mascherine per i suoi primi 100 giorni in carica. Il democratico, in un’intervista rilasciata a Cnn, ha detto che ...

Fvg, assembramento tra pregiudicati e titolari del bar aggressivi: locale chiuso 7 giorni

Nella mattinata di oggi venerdì 4 dicembre, personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa di Sicurezza e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante della Questura di ...

