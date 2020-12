Covid. Rsa, alzare la sicurezza ma aprire agli abbracci (Di venerdì 4 dicembre 2020) alzare i livelli di sicurezza nelle residenze sanitarie assistenziali e aprire le porte agli abbracci dei parenti. Troppi morti e troppi contagi in questa seconda ondata pandemica nelle Rsa toscane. L'... Leggi su lanazione (Di venerdì 4 dicembre 2020)i livelli dinelle residenze sanitarie assistenziali ele portedei parenti. Troppi morti e troppi contagi in questa seconda ondata pandemica nelle Rsa toscane. L'...

TgrRai : #Covid: 17 morti in Rsa, la procura di Ivrea apre un fascicolo. Gli accertamenti affidati ai @_Carabinieri_ del Nas… - AleBigna : RT @SignorErnesto: 21(ventuno) al mese negli ultimi 8 mesi. Qui il report: - quotidianopiem : In una Rsa di Borgomasino 17 ospiti morti per Covid-19, aperta un’inchiesta - DuccioBalestri : RT @micheleboldrin: Ma, ovviamente, questo in Italia è impossibile, vero? Perché noi abbiamo una popolazione molto più giovane che gli US… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid in Piemonte, 17 morti in Rsa del Canavese: procura apre indagine -