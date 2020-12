Che succede in terra dei fuochi? (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - PiazzapulitaLA7 : Youssuf è morto a 6 mesi aspettando un elicottero che lo portasse in ospedale. Ma cosa succede nel Mediterraneo? P… - SabrinaSalerno : Soglia come uscio, uscio come uscire, come lasciarsi andare. Come andare incontro a ciò che succede. Le porte esist… - fra_mtr : Non succede eh perché non succede. Ma sono sicura che se Francesco alla fine decidesse di restare qui lo attecchere… - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: niccolò cosa vuoi dirci con quei puntini sospensivi PARLA POTABILE PS: CHE SUCCEDE PERCHÉ SEI VESTITO DECENTE https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Che succede Multe coprifuoco: cosa succede se esco dopo le 22 Money.it “Pippo Baudo è morto…”, ma non è vero: il conduttore commenta la notizia così

"Pippo Baudo è morto...", ma non è vero. Un sito di gossip ha annunciato qualche ora fa il decesso del conduttore.

Pippo Baudo muore...per l'ennesima volta: 'Faccio le corna succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me.'

Il problema è che con questo lockdown l a gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare . Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita ...

"Pippo Baudo è morto...", ma non è vero. Un sito di gossip ha annunciato qualche ora fa il decesso del conduttore.Il problema è che con questo lockdown l a gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare . Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita ...