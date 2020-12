Beppe Grillo detta la linea al M5s e fa felice il Pd: «Sì alla patrimoniale» (col trucco dei super ricchi) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Pd chiama e Beppe Grillo risponde. Sulla patrimoniale, il blogger e fondatore del M5s invita i suoi a seguire la linea indicata dal partito di Zingaretti (e dalla sinistra al governo). Prma le sollecitazioni di alcuni esponenti dem, tra cui Bersani, poi un emendamento, poi le posizioni esplicite di Leu. A distanza di pochi giorni, è lo stesso Grillo a dare il via libera. Meglio mettere altre tasse che il Mes Lo fa sul suo blog, dove in genere detta la linea la Movimento. Grillo sostiene che per far fronte alle spese straordinarie bisogna puntare sull’Imu sull’Ici alla Chiesa e una patrimoniale ai super ricchi. Quello dei “super ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Pd chiama erisponde. Sulla, il blogger e fondatore del M5s invita i suoi a seguire laindicata dal partito di Zingaretti (e dsinistra al governo). Prma le sollecitazioni di alcuni esponenti dem, tra cui Bersani, poi un emendamento, poi le posizioni esplicite di Leu. A distanza di pochi giorni, è lo stessoa dare il via libera. Meglio mettere altre tasse che il Mes Lo fa sul suo blog, dove in generelala Movimento.sostiene che per far fronte alle spese straordinarie bisogna puntare sull’Imu sull’IciChiesa e unaai. Quello dei “...

beppe_grillo : Ho un messaggio per tutti voi: La #Mes è finita. - beppe_grillo : Un gruppo di sostenitori del #RedditodiBase, #UBI4ALL, ha deciso di scoprire cosa succede quando le persone ricevon… - davidallegranti : E poi arriva Beppe Grillo, dannoso come al solito: 'Non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del Mes un… - Ninabazz3 : @ilriformista @beppe_grillo @GiuseppeConteIT Grillo ti rispondo come meriti:Vaffa........ - susy43279731 : La Mes è finita -