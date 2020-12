Benevento | via libera della Giunta ai criteri per distribuire i voucher alimentari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Lacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha proceduto all’approvazione degli atti di indirizzo per l’assegnazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare (che, com’è noto, per il Comune diammontano a 413.962,18 euro). Si tratta in pratica dei cosiddetti “”, che saranno assegnati nella seguente misura: 250 euro mensili per nucleo familiare composto da una persona sola, 300 euro mensili per nucleo familiare composto da due persone, 350 euro mensili per nucleo familiare composto da tre persone e 400 euro mensili per nucleo familiare composto da quattro o più persone. Laha inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione di campi di ...