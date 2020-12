Basket, Serie A 2020-2021: la Virtus Roma non paga la rata FIP. Restano cinque giorni ai capitolini per evitare l’esclusione dal campionato (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Virtus Roma non ha ancora saldato la rata FIP e, dunque, dato che la giornata odierna era l’ultima per evitare la penalizzazione, ora si vedrà togliere tre punti nella classifica della Serie A 2020/2021 di pallacanestro. Questo, però, è nulla rispetto a ciò che rischia il sodalizio capitolino se la rata non venisse pagata entro il 9 dicembre. Infatti, se nemmeno entro quella data i soldi verranno versati, il team della capitale sarà escluso dal campionato. Stante quanto riportato su Il Tempo, la trattativa che prevedeva la cessione della società a una cordata statunitense si è affievolita nonostante la disponibilità del patron Claudio Toti a farsi carico delle pendenze pregresse in caso di conclusione rapida. Ormai ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lanon ha ancora saldato laFIP e, dunque, dato che la giornata odierna era l’ultima perla penalizzazione, ora si vedrà togliere tre punti nella classifica delladi pallacanestro. Questo, però, è nulla rispetto a ciò che rischia il sodalizio capitolino se lanon venisseta entro il 9 dicembre. Infatti, se nemmeno entro quella data i soldi verranno versati, il team della capitale sarà escluso dal. Stante quanto riportato su Il Tempo, la trattativa che prevedeva la cessione della società a una cordata statunitense si è affievolita nonostante la disponibilità del patron Claudio Toti a farsi carico delle pendenze pregresse in caso di conclusione rapida. Ormai ...

