007 e Istituto cyber | così il Copasir stoppa di nuovo Conte

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Buona la terza? Il presidente del Consiglio Giuseppeè tornato a battere il ferro dell’italiano disicurezza (Iic) scrivendo una letterina al, il comitato di raccordo fra Parlamento e intelligence presieduto dal leghista Raffaele Volpi. E ancora una volta ha ricevuto in risposta un secco no. La missiva del premier è atterrata a Palazzo San Macuto questo mercoledì. Obiettivo: convincere il comitato a dare l’ok per rilanciare, nel maxiemendamento o con un decreto ad hoc, il disegno della fondazionecoordinata da Palazzo Chigi e Dis. Nella manovra infatti non c’è più. Il vecchio articolo 104 è stato stralciato all’ultimo dalla bozza di bilancio dopo un duro ultimatum del Pd a: l’intelligence non si riforma con un articolo fra le pieghe della ...