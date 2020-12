The Legend of Tarzan: i retroscena del bacio tagliato tra Christoph Waltz e Alexander Skarsgård (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ci sono parecchie scene interessanti che sono state girate sul set di The Legend of Tarzan ma sono state tagliate dal montaggio finale: la più famosa è quella del bacio "gay" tra Christoph Waltz e Alexander Skarsgård. Leggi su nospoiler (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ci sono parecchie scene interessanti che sono state girate sul set di Theofma sono state tagliate dal montaggio finale: la più famosa è quella del"gay" tra

GrandeFratello : Signore e signori, THE LEGEND Cristiano Malgioglio sta per entrare in Casa... e nulla sarà più come prima! #GFVIP - btsportmotogp : ?? Ho visto Maradona, ho visto Maradona, eh, mammà, innamorato son ?? From one legend to another ???? Valentino Rossi… - clikservernet : The Legend of Tarzan, Alexander Skarsgård: quando il trainer gli permise di mangiare tutto - iamsuusy : in tutto ciò sta facendo the legend of tarzan su italia uno e bellissimo maro ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Legend of Tarzan, Alexander Skarsgård: quando il trainer gli permise di mangiare tutto… -