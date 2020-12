Ranking UEFA | Napoli al 20° posto La Juve supera il Real e va sul podio

(Di giovedì 3 dicembre 2020) A una giornata dal termine della fase a gironi della Champions League, l’ha pubblicato ilaggiornato. La vera novità è il sorpasso dellantus sulMadrid, con i bianconeri che conquistano il terzodopo il netto successo per 3-0 sulla Dinamo Kiev. Chiude la Top 5 l’Atletico Madrid. Roma esi posizionano rispettivamente al 18esimo e 20esimo, mentre l’Inter è 25esima. Nonostante il pareggio contro il Midtjylland, l’Atalanta mantiene 30esimomentre Lazio è 37esima. Il Milan è l’ultima italiana tra le squadre impegnate in Europa quest’anno in 59esima posizione. Di seguito la Top 10 generale aggiornata. Bayern München (GER) 120,000 Barcellona (ESP) 116,000ntus (ITA) ...

Sorpasso Juve al Real Madrid. Grazie al successo per 3-0 sulla Dinamo Kiev nell'ultimo turno disputato di Champions League i bianconeri si piazzano al terzo posto del ranking Uefa per club scavalcando ...Chi è nella top 10 del ranking UEFA per club? In che posizione sono le italiane? UEFA.com fa il punto della situazione a una giornata dalla conclusione della fase a gironi di Champions League.