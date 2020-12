Nuovo DPCM | Conte | “Natale diverso | evitiamo lockdown generalizzato”

Leggi su serieanews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il premier Giuseppeha presentato in conferenza stampa ilche durerà fino a dopo le feste di Natale Un Natalema non per questo meno autentico: con queste parole il premier Giuseppeha presentato ilapprovato dal Governo e che si protrarrà fino a gennaio. Un testo arrivato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.