I Soliti Ignoti, ecco i vip a cui fanno schifo 500 euro: un grosso caso per Amadeus e la Rai (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il sacro fuoco dell'arte brucia solo dietro lauto compenso. La favoletta del vip che in pandemia farebbe di tutto pur di (citiamo nell'ordine) «tornare a lavorare», «regalare alle persone un momento di serenità» o «ritrovare il contatto con il pubblico» finisce immediatamente se il cachet offerto delude le attese. Più o meno è questa la morale che si evince dalla notizia riportata ieri dal sito Dagospia: la produzione de I Soliti Ignoti starebbe faticando sette camicie per trovare dei volti famosi disposti a partecipare alla versione vip dello show. E dire che il game di Rai Uno è uno dei titoli di punta dell'ammiraglia: veleggia sui 5 milioni di spettatori spianando la strada ai programmi del prime time. In più è condotto da Amadeus che, di questi tempi, è come dire Pippo Baudo. TAGLI AL BUDGET Stiamo dunque parlando di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il sacro fuoco dell'arte brucia solo dietro lauto compenso. La favoletta del vip che in pandemia farebbe di tutto pur di (citiamo nell'ordine) «tornare a lavorare», «regalare alle persone un momento di serenità» o «ritrovare il contatto con il pubblico» finisce immediatamente se il cachet offerto delude le attese. Più o meno è questa la morale che si evince dalla notizia riportata ieri dal sito Dagospia: la produzione de Istarebbe faticando sette camicie per trovare dei volti famosi disposti a partecipare alla versione vip dello show. E dire che il game di Rai Uno è uno dei titoli di punta dell'ammiraglia: veleggia sui 5 milioni di spettatori spianando la strada ai programmi del prime time. In più è condotto dache, di questi tempi, è come dire Pippo Baudo. TAGLI AL BUDGET Stiamo dunque parlando di un ...

Russ_Eman : @diabolicus23 Cortesie per gli ospiti, i soliti ignoti, vite al limite, il banco dei pugni (bei tempi, mi piaceva u… - zazoomblog : La trasmissione “I soliti ignoti” non trova vip disponibili 500 euro sono pochi - #trasmissione #soliti #ignoti”… - napolista : La trasmissione “I soliti ignoti” non trova vip disponibili, 500 euro sono pochi Libero: il programma di Amadeus no… - RepFerrarina : RT @Francicciotaras: Manco i soliti ignoti ?? - Francicciotaras : Manco i soliti ignoti ?? -