GF Vip | Elisabetta Gregoraci in crisi “Stanotte abbandono la casa” | poi scoppia in lacrime

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 3 dicembre 2020)non ha affatto trascorso una serena notte nella Casa più spiata d’Italia. La nota showgirl ha avuto un crollo emotivo e le cause sembrano essere tante. Le manca innanzitutto il figlio Nathan Falco, ma la furiosa lite con Rosalinda Cannavò ha letteralmente alterato il suo stato d’animo. L’ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore non starebbe vivendo un momento sereno nella Casa del Grande Fratello Vip e tale situazione l’avrebbe portata a riflettere sul suo attuale percorso che ha intrapreso tra le mura del noto reality. Restare o andar via? Questa è la domanda che si è posta la nota showgirl nella notte trae dispiaceri:la– ha infatti esordito prima dire a piangere....