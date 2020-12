Elliot Page: sua moglie fa chiarezza sulla sua identità di genere... e su Star Wars (Di venerdì 4 dicembre 2020) La moglie, di Elliot Page,Emma Portner, si è rifiutata di discutere sulla sua identità di genere e ha fatto chiarezza sulle bizzarre voci legate a Star Wars Elliot Page ha da poco fatto coming-out e ha dichiarato di essere transgender. Immediatamente sono arrivate le più disparate reazioni dal mondo dello spettacolo. Anche sua moglie, Emma Portner, ha ringraziato suo marito e si è complimentata con lui. La ballerina, però, ha anche rifiutato di discutere relativamente alla sua identità di genere e sessualità, sostenendo questioni del genere appartengano semplicemente ai suoi affari privati. Come riportato dal Daily Mail, la ragazza di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) La, di,Emma Portner, si è rifiutata di discuteresuadie ha fattosulle bizzarre voci legate aha da poco fatto coming-out e ha dichiarato di essere transgender. Immediatamente sono arrivate le più disparate reazioni dal mondo dello spettacolo. Anche sua, Emma Portner, ha ringraziato suo marito e si è complimentata con lui. La ballerina, però, ha anche rifiutato di discutere relativamente alla suadie sessualità, sostenendo questioni delappartengano semplicemente ai suoi affari privati. Come riportato dal Daily Mail, la ragazza di ...

