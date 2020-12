Coronavirus, Latina: 94 positivi in una casa di riposo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Novantaquattro positivi all’interno di una casa di riposo nella provincia di Latina. La notizia è stata confermata dal primo cittadino. Nella casa di riposo di Scauri, nel comune di Minturno, in provincia di Latina, sono risultate positive al Coronavirus 94 persone. A riferirlo il direttore dell’ASL Giorgio casati, il quale ha specificato che su 76 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Novantaquattroall’interno di unadinella provincia di. La notizia è stata confermata dal primo cittadino. Nelladidi Scauri, nel comune di Minturno, in provincia di, sono risultate positive al94 persone. A riferirlo il direttore dell’ASL Giorgioti, il quale ha specificato che su 76 L'articolo proviene da Inews.it.

Il Sindaco di Latina Damiano Coletta è stato dimesso oggi dall’ospedale civile Santa Maria Goretti ed è tornato a casa. Il primo cittadino, risultato positivo al Covid 19 il 24 novembre scorso, era ri ...

