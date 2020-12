Adolf Hitler è stato eletto in Namibia (Di giovedì 3 dicembre 2020) . No, non stiamo parlando di quel Adolf Hitler, ma di Adolf Hitler Uunona, 54 anni, una vita trascorsa a combattere l’apartheid, che è stato eletto consigliere distrettuale di Ompundja, nella regione di Oshana in Namibia. “È stato mio padre a volermi chiamare così. Probabilmente non sapeva nemmeno che cosa avesse fatto Adolf Hitler, quello vero”. Il politico africano, raggiunto dal quotidiano tedesco Bild, ha scherzato: “Vi assicuro che non voglio invadere il mondo”, poi ha spiegato: “Da bambino era una cosa normale. Crescendo ho capito che portavo il nome di un uomo che voleva soggiogare il mondo intero – ha detto -. Beh, non ho niente a che fare con nessuna delle cose che ha fatto. Cambiare il nome? È troppo tardi ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) . No, non stiamo parlando di quel, ma diUunona, 54 anni, una vita trascorsa a combattere l’apartheid, che èconsigliere distrettuale di Ompundja, nella regione di Oshana in. “Èmio padre a volermi chiamare così. Probabilmente non sapeva nemmeno che cosa avesse fatto, quello vero”. Il politico africano, raggiunto dal quotidiano tedesco Bild, ha scherzato: “Vi assicuro che non voglio invadere il mondo”, poi ha spiegato: “Da bambino era una cosa normale. Crescendo ho capito che portavo il nome di un uomo che voleva soggiogare il mondo intero – ha detto -. Beh, non ho niente a che fare con nessuna delle cose che ha fatto. Cambiare il nome? È troppo tardi ...

