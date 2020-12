Strage di Viareggio, Cassazione a porte chiuse. Manifestazione dei parenti delle vittime (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 si sono radunati stamani davanti al Comune della loro città per ricordare che oggi a Roma inizia il processo davanti ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I familiaridel disastro ferroviario didel 29 giugno 2009 si sono radunati stamani davanti al Comune della loro città per ricordare che oggi a Roma inizia il processo davanti ...

