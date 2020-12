Pescatori siciliani sequestrati in Libia | l’impotenza del Conte 2

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono chiusi da 93 giorni in una caserma di Bengasi. Sono stati prima, poi arrestati lo scorso 1 settembre. E da allora, nulla si sa dei nostri 18di Mazara del Vallo detenuti in. Il sequestro è avvenuto nella regione Cirenaica, guidata dal generale Haftar, a poche ore di distanza da una visita del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Fayez al-Serraj, che sinde il Paese proprio con Haftar, e ha base a Tripoli. La melina e le chiacchiere finora del governo2, sono inenarrabili. Nulla hanno fatto premier, e ministri Pd e 5stelle sia per le famiglie dei, sia per gli stessi marinai di cui finora si sa ben poco per non dire nulla. Buoni propositi tanti, fatti niente. Cosa che continua a generare un’angoscia sempre più crescente man mano ...