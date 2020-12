La riscossa progressista di Biden

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) In queste settimane che precedono l’insediamento di Joein America, monta il dibattito sull’influenza che esso avrà sugli scenari geopolitici ma anche sulle sorti del rilancio possibile delle forze progressiste nel mondo. È un dibattito sempre frequente, ogni qual volta cambia di segno la leadership in Usa o, in aggiunta come in questo caso, quando emerge una figura nuova alla guida dei laburisti nel Regno Unito, come Keir Starmer. Lo scrivo subito: va rifuggito ogni facile automatismo, ogni elezione, ogni Paese sono una storia a sé. Ma oggi più di ieri intravedo sussistere condizioni favorevoli perché si risvegli quella moltitudine di forze di radice, socialista, riformista, ambientalista e liberaldemocratica, rimaste silenti troppo a lungo anche perché senza pensiero attualizzato, cioè senza la capacità di dare linfa a quelle ...