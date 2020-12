“Una storia segreta con Enzo Iacchetti”. Insieme per 4 anni, l’ex gieffina lancia la bomba (Di martedì 1 dicembre 2020) Non sono in molti a conoscere Rosi Zamboni, meglio nota con lo pseudonimo di Roxy. La donna non sarà forse entrata nel cuore dei telespettatori con la sua presenza ad un’unica puntata del Grande Fratello Vip. Ma un segno Roxy l’ha lasciato eccome. Nel cuore di un famosissimo personaggio televisivo con cui Rosi sostiene di aver avuto una storia d’amore. La rivelazione è stata affidata alle pagine del settimanale DiPiù. Roxy ha voluto pubblicare sul noto magazine una lettera d’amore dove spiega molte cose, come ad esempio il fatto che a troncare la relazione sia stata proprio lei. La situazione era diventata evidentemente insostenibile e non ce l’ha fatta a continuare nonostante il trasporto emotivo fosse molto forte. Alla base della crisi e della fine della storia non ci sarebbe stata, però, la differenza di età fra i due, lei 33, lui 68, dunque ben 35 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Non sono in molti a conoscere Rosi Zamboni, meglio nota con lo pseudonimo di Roxy. La donna non sarà forse entrata nel cuore dei telespettatori con la sua presenza ad un’unica puntata del Grande Fratello Vip. Ma un segno Roxy l’ha lasciato eccome. Nel cuore di un famosissimo personaggio televisivo con cui Rosi sostiene di aver avuto unad’amore. La rivelazione è stata affidata alle pagine del settimanale DiPiù. Roxy ha voluto pubblicare sul noto magazine una lettera d’amore dove spiega molte cose, come ad esempio il fatto che a troncare la relazione sia stata proprio lei. La situazione era diventata evidentemente insostenibile e non ce l’ha fatta a continuare nonostante il trasporto emotivo fosse molto forte. Alla base della crisi e della fine dellanon ci sarebbe stata, però, la differenza di età fra i due, lei 33, lui 68, dunque ben 35 ...

borghi_claudio : Perfetto. Dopo 10 minuti il @Mov5Stelle ha già tradito l'Italia. Scusa @vitocrimi ma questa è una vergogna che rim… - amnestyitalia : #RosaParks Il NO che ha cambiato la storia. 65 anni fa, Rosa Parks si rifiutò di lasciare il posto a un passeggero… - FratellidItalia : Il 9 dicembre scriveremo insieme una pagina di storia per difendere la sovranità nazionale dal cappio che l’eurosis… - Fiammetta1966 : RT @PaperFirst: Il 1° dicembre 1955 #RosaParks venne arrestata per non aver ceduto il suo posto a sedere su un autobus ad un bianco. Fu l'i… - annalaurabar : RT @Museo_Setificio: Oggi #1dicembre si inaugura il #calendariodellavvento?? Anche noi abbiamo svelato la nostra 1a finestra sulla facciata… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una storia Natale gourmet: confezioni d'autore per Callipo disegnate da Antonio Aricò Fortune Italia