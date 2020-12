Sophie Codegoni inchioda Giorgio | Corteggiatore con le spalle al muro a Uomini e Donne (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha espresso dei dubbi circa il comportamento del suo nuovo Corteggiatore, Giorgio. Il giocatore di pallacanestro selezionato dalla redazione di Uomini e Donne per corteggiare la tronista, sembra aver colpito immediatamente la diciottenne. Tuttavia, Sophie Codegoni inchioda Giorgio per un episodio in particolare che potrebbe metterlo con le spalle al muro. Giorgio è davvero sincero con Sophie? La tronista ha raccontato di non avere la possibilità di “spiare” in prima persona il comportamento dei suoi corteggiatori sui social. Quindi ha affidato questo compito alla ... Leggi su giornal (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di ieri diha espresso dei dubbi circa il comportamento del suo nuovo. Il giocatore di pallacanestro selezionato dalla redazione diper corteggiare la tronista, sembra aver colpito immediatamente la diciottenne. Tuttavia,per un episodio in particolare che potrebbe metterlo con lealè davvero sincero con? La tronista ha raccontato di non avere la possibilità di “spiare” in prima persona il comportamento dei suoi corteggiatori sui social. Quindi ha affidato questo compito alla ...

Notiziedi_it : Sophie Codegoni, ecco perché in amore non riesce a lasciarsi andare… - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Matteo Ranieri: “Il carattere forte di Sophie Codegoni non mi spaventa!”. Poi svela cosa pensa (d… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #MatteoRanieri: “Il carattere forte di #SophieCodegoni non mi spaventa!”. Poi svela cosa pensa (da… - zazoomblog : Sophie Codegoni bacchetta i corteggiatori a Uomini e Donne: “Basta parolacce!” - #Sophie #Codegoni #bacchetta - Notiziedi_it : Sophie Codegoni, ecco perché in amore non riesce a lasciarsi andare… -