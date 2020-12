Netflix – Tutte le uscite di Dicembre

Leggi su hynerd

(Di martedì 1 dicembre 2020), il servizio di streaming in abbonamento per film e serie tv più popolare al mondo, ha svelato i nomi dei prodotti in uscita per l’ultimo mese del 2020. Dopo un novembre carico di novità eccole aggiunte che arriverranno sulla piattaforma nel mese di. The 100: Stagione 6 – 1Dopo due anni dall’uscita italiana della quinta stagione, arriva il continuo di The 100. La serie cominciata nel 2014 ha luogo in un futuro distopico, dove : by Hynerd.it