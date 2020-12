Ilaria Capua: “Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente” (Di martedì 1 dicembre 2020) “Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente”. In una intervista al Corriere della sera dove parla di molte cose (anche delle polemiche social sulla sua laurea in Veterinaria, “la consapevolezza di essere di fronte alla più grande emergenza sanitaria a memoria umana mi porta a scansare le cose irrilevanti, come questa. Uno spreco d’energia”), anche del passato, la virologa Ilaria Capua avverte, come alcuni suoi colleghi, che non bisogna abbassare la guardia proprio adesso sul Covid: “La “mission” del virus è infettare il numero più alto possibile di persone - osserva la dottoressa-. Quando adottiamo comportamenti corretti e consapevoli abbassiamo la curva dei contagi, ma lui è sempre lì. Negli Stati Uniti e in Sud America, poi, è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) “Ile non se ne. In una intervista al Corriere della sera dove parla di molte cose (anche delle polemiche social sulla sua laurea in Veterinaria, “la consapevolezza di essere di fronte alla più grande emergenza sanitaria a memoria umana mi porta a scansare le cose irrilevanti, come questa. Uno spreco d’energia”), anche del passato, la virologaavverte, come alcuni suoi colleghi, che non bisogna abbassare la guardia proprio adesso sul Covid: “La “mission” delè infettare il numero più alto possibile di persone - osserva la dottoressa-. Quando adottiamo comportamenti corretti e consapevoli abbassiamo la curva dei contagi, ma lui è sempre lì. Negli Stati Uniti e in Sud America, poi, è ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Chi si vaccina non si ammala ma può infettarsi e infettare gli altri se non indo… - La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando ar… - Penelope48a : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: “Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente” - lucab962 : RT @73deva73: Vaccino Covid, Ilaria Capua: «Per la somministrazione ci vorrà tutto il 2021»- - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: “Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente” -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Capua Vaccino Covid, Ilaria Capua: «Per la somministrazione ci vorrà tutto il 2021» Corriere della Sera Vaccino, Ilaria Capua: «Per la somministrazione ci vorrà tutto il 2021»

Dottoressa Capua, pare lei sia di nuovo sotto attacco. Ma perché non replica a chi la vorrebbe zittire usando come argomento la sua laurea del 1989, a 23 anni, in medicina veterinaria, tacendo invece ...

Ilaria Capua: “Il virus continua a correre e non se ne andrà rapidamente”

In una intervista al Corriere della sera la virologa rassicura sui vaccini: "Sono sicuri, oggi la trasparenza è un valore e le aziende lo sanno" ...

Dottoressa Capua, pare lei sia di nuovo sotto attacco. Ma perché non replica a chi la vorrebbe zittire usando come argomento la sua laurea del 1989, a 23 anni, in medicina veterinaria, tacendo invece ...In una intervista al Corriere della sera la virologa rassicura sui vaccini: "Sono sicuri, oggi la trasparenza è un valore e le aziende lo sanno" ...