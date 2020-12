Germania, auto piomba sulla folla a Treviri: 5 morti, c’è anche bimbo di 9 mesi. Fermato il conducente: è un 51enne tedesco (Di martedì 1 dicembre 2020) Un’auto è piombata nell’area pedonale di Treviri, città tedesca del Land della Renania-Palatinato: una Range Rover scura lanciata contro i passanti, adulti e bambini che popolavano il centro cittadino nelle ore del primo pomeriggio. Cinque persone sono morte, tra di loro anche un bambino di appena 9 mesi. Le altre vittime sono una giovane donna di 25 anni, un uomo di 45 e una donna di 60, tutti del posto. Ci sono anche diversi feriti e alcuni di loro sono ancora in gravi condizioni. “Ho camminato in centro ed è stato orribile. Era uno spettacolo dell’orrore“, ha raccontato in conferenza stampa il sindaco, Wolfram Leibe, visibilmente scosso. “C’era una scarpa da ginnastica. La ragazza lì vicino era morta”, ha detto prima di lasciare il microfono. Nell’area pedonale erano presenti molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Un’ta nell’area pedonale di, città tedesca del Land della Renania-Palatinato: una Range Rover scura lanciata contro i passanti, adulti e bambini che popolavano il centro cittadino nelle ore del primo pomeriggio. Cinque persone sono morte, tra di loroun bambino di appena 9. Le altre vittime sono una giovane donna di 25 anni, un uomo di 45 e una donna di 60, tutti del posto. Ci sonodiversi feriti e alcuni di loro sono ancora in gravi condizioni. “Ho camminato in centro ed è stato orribile. Era uno spettacolo dell’orrore“, ha raccontato in conferenza stampa il sindaco, Wolfram Leibe, visibilmente scosso. “C’era una scarpa da ginnastica. La ragazza lì vicino era morta”, ha detto prima di lasciare il microfono. Nell’area pedonale erano presenti molto ...

