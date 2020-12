Dirigenti scolastici e acquisto di beni e servizi, criteri e limiti per l’attività negoziale (in allegato il regolamento) (Di martedì 1 dicembre 2020) Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a) delinea quanto è collegato all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10 mila euro a al valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 dicembre 2020) Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a) delinea quanto è collegato all’affidamento di lavori,e forniture di importo superiore a 10 mila euro a al valore della fornitura di, lavori e rispettive procedure negoziali. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori,e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione alo, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Dirigenti scolastici Dirigenti Scolastici: mobilità per assistenza a disabile Filodiritto "Ite Gentili, scuola d’eccellenza"

L’istituto tecnico Gentili al primo posto nella classifica degli istituti economici in provincia. Infatti, secondo la piattaforma Eduscopio, creata dalla Fondazione Agnelli, che fornisce dati per perm ...

Marsala, la strana sanificazione delle scuole che vuole fare il Sindaco Grillo

Motivo ufficiale? Sanificare le scuole per il coronavirus. Lo ha già conunicato ai dirigenti scolastici, meravigliati della decisione. Dichiara il Sindaco: "Dopo avere sentito l’Asp, i pediatri ed i ...

