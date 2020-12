Come Configurare una VPN su Windows

Leggi su navigaweb

(Di martedì 1 dicembre 2020) Utilizzando spesso i PC su reti pubbliche o su reti aziendali prestiamo poca attenzione ai dati che possono transitare all'interno di essa, convinti di poter navigare senza che nessuno sappia cosa facciamo. Purtroppo non è così: su reti aziendali l'utilizzo di determinati siti o servizi potrebbe essere limitato o addirittura proibito, cosìsu rete pubblica qualche utente malintenzionato potrebbe spiare il traffico generato dal nostro PC ed infettarlo per ottenere password e dati d'accesso (in particolare con i keylogger). Per proteggere efficacemente la nostra navigazione possiamo utilizzare una VPN, una specie di "corridoio" (o tunnel) protetto con crittografia in grado di isolare il nostro dispositivo da qualsiasi tipo di attacco e di mascherare il traffico in uscita senza conoscere la reale destinazione dei dati (utile per ingannare filtri e limitazioni). ...