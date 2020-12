Borussia Mönchengladbach-Inter, Conte: “Siamo una vera squadra, l’abbiamo dimostrato. Eriksen? Ho una certezza” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Siamo stati bravi a crederci, adesso non dobbiamo sbagliare.Queste le parole di Antonio Conte, Intervenuto al termine della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito al successo esterno contro la compagine tedesca, che lascia ancora aperta la possibilità di una eventuale qualificazione agli ottavi di finale. Il tutto si deciderà all'ultima giornata, quando la franchigia nerazzurra sfiderà in casa lo Shaktar Donetsk, mentre in Contemporanea a Valdebebas si affronteranno Real Madrid e Borussia Mönchengladbach. Il gruppo B diventa così ancora più equilibrato e dall'esito finale del tutto incerto, con tutte e quattro le squadre che hanno la possibilità di accedere ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Siamo stati bravi a crederci, adesso non dobbiamo sbagliare.Queste le parole di Antoniovenuto al termine della sfida di Champions League contro il. Il tecnico dell'ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito al successo esterno contro la compagine tedesca, che lascia ancora aperta la possibilità di una eventuale qualificazione agli ottavi di finale. Il tutto si deciderà all'ultima giornata, quando la franchigia nerazzurra sfiderà in casa lo Shaktar Donetsk, mentre inmporanea a Valdebebas si affronteranno Real Madrid e. Il gruppo B diventa così ancora più equilibrato e dall'esito finale del tutto incerto, con tutte e quattro le squadre che hanno la possibilità di accedere ...

UEFAcom_it : ??? L'@Inter arriva allo stadio, pronta per affrontare il Borussia Mönchengladbach ?? Chi sarà l'uomo decisivo per i… - sportli26181512 : Lukaku dopo Borussia M.-Inter: 'Qui il miglior Romelu. Io decisivo? Sono solo uno dei 25': Il centravanti belga pro… - repubblica : RT @fabriziobocca1: #BorussiaMonchengladbachInter 2-3. Il karma della sofferenza interista e la paura del biscotto in #ChampionsLeague. Ne… - _intermagazine : Borussia Mönchengladbach-Inter, Conte: “Siamo vivi, è questa è l’unica cosa che conta” - ClaudiaShaula : @Stanisl70162074 Il Real giocherà per vincere, noi faremo la nostra partita. Alla fine solo al Borussia Mönchenglad… -