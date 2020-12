Ascolti tv, dati Auditel lunedì 30 novembre: Vite in fuga batte il GFVip (Di martedì 1 dicembre 2020) ‘Vite in fuga‘, la fiction di Rai1, si è aggiudicata gli Ascolti della serata di lunedì 30 novembre con 4.848.000 telespettatori e il 18,17% nel primo episodio, e 4.562.000 e il 20,47% nel secondo. Su Canale 5 il ‘Grande Fratello Vip‘ ha ottenuto 3.560.000 telespettatori e il 20,53%. Ascolti tv prime time Terzo gradino del podio per Rai3 che con ‘Report’ ha totalizzato 2.648.000 telespettatori e il 10,26% di share. Su Italia 1 ‘Oblivion‘ è stato visto da 1.146.000 telespettatori pari al 4,75% di share, mentre Retequattro con ‘Quarta Repubblica’ ha conquistato 980.000 telespettatori con il 4,97% di share e Rai2 con ‘Boston – Caccia all’uomo’ ne ha registrati 943.000 pari al 3,84%. Su La7 ‘La partita di Maradona’ ha conquistato 471.000 telespettatori e uno share dell’1,89% e Nove con ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 1 dicembre 2020) ‘in‘, la fiction di Rai1, si è aggiudicata glidella serata di30con 4.848.000 telespettatori e il 18,17% nel primo episodio, e 4.562.000 e il 20,47% nel secondo. Su Canale 5 il ‘Grande Fratello Vip‘ ha ottenuto 3.560.000 telespettatori e il 20,53%.tv prime time Terzo gradino del podio per Rai3 che con ‘Report’ ha totalizzato 2.648.000 telespettatori e il 10,26% di share. Su Italia 1 ‘Oblivion‘ è stato visto da 1.146.000 telespettatori pari al 4,75% di share, mentre Retequattro con ‘Quarta Repubblica’ ha conquistato 980.000 telespettatori con il 4,97% di share e Rai2 con ‘Boston – Caccia all’uomo’ ne ha registrati 943.000 pari al 3,84%. Su La7 ‘La partita di Maradona’ ha conquistato 471.000 telespettatori e uno share dell’1,89% e Nove con ...

