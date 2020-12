Roma, assembramenti e pochi controlli nelle vie dello shopping al centro e non solo (Di lunedì 30 novembre 2020) Folla e assembramenti nelle vie dello shopping nel primo black friday dell'epoca Covid. In vista del Natale, nel fine settimana degli sconti, i Romani si sono riversati nei negozi a caccia di affari. ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) Folla evienel primo black friday dell'epoca Covid. In vista del Natale, nel fine settimana degli sconti, ini si sono riversati nei negozi a caccia di affari. ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma assembramenti Milano e Roma non sono Napoli, strade piene e assembramenti ma nessuna polemica Il Riformista Covid, stretta per l’8 dicembre: prove generali per la sicurezza a Natale

A Roma e non solo c’è grande preoccupazione ... ma hanno anche organizzato blitz per sciogliere assembramenti di giovani prima del coprifuoco notturno delle 22. È successo ad esempio sabato ...

Shopping di Natale, Cirio: “Assembramenti inaccettabili, non possiamo tornare all’estate”. Galli: “Con liberi tutti fatale la terza ondata”

Folla e code da Milano a Torino, fino a Roma, nella prima domenica in cui riaprono i negozi. Così lo shopping natalizio provoca subito la reazione di politica e scienziati. Per il presidente della Reg ...

