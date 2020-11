Reddito di cittadinanza, l’ultimo furbetto stanato percepiva 950 € di sussidio e lavorava in nero (Di lunedì 30 novembre 2020) Reddito di cittadinanza, l’ultimo furbetto è stato beccato a Modena. Dove un muratore 33enne risultava disoccupato e percepiva il sussidio di Stato. La cosa, però, non gli ha impedito di accettare di svolgere dei lavori, in nero, in un’abitazione. Un impegno e un arrotondamento del Rdc che, naturalmente, l’uomo si è ben guardato dal rendere noto, tenendolo nascosto. Naturalmente, scoperta la magagna, il Reddito di cittadinanza gli è stato revocato. Con lui nei guai è finito anche il committente dei lavori edili. Reddito di cittadinanza, l’ultimo furbetto beccato a Modena Non c’è pace per il Reddito di cittadinanza. La misura varata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020)diè stato beccato a Modena. Dove un muratore 33enne risultava disoccupato eildi Stato. La cosa, però, non gli ha impedito di accettare di svolgere dei lavori, in, in un’abitazione. Un impegno e un arrotondamento del Rdc che, naturalmente, l’uomo si è ben guardato dal rendere noto, tenendolo nascosto. Naturalmente, scoperta la magagna, ildigli è stato revocato. Con lui nei guai è finito anche il committente dei lavori edili.dibeccato a Modena Non c’è pace per ildi. La misura varata ...

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, ok del Garante della privacy a incrociare le banche dati per stanare i furbetti - ferrazza : Secondo l’Istat in Italia le famiglie che vivono in condizione di povertà assoluta sono quasi 1,7 MILIONI. Il Redd… - Corriere : Per i navigator sembra profilarsi una fine triste, e anche un po’ solitaria - RFlamma : RT @CarloGarzia: Poi si accorgeranno che il reddito di cittadinanza servirà a pagare la patrimoniale. #30novembre - MassimoChiaram7 : RT @claudio301065: Mi chiedo in che razza di paese viviamo e poi il problema sarebbe il reddito di cittadinanza. Lo dico a voi che parlate… -

