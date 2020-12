Recensione Blackwidow V3 Quartz | Razer non è solo gaming

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 30 novembre 2020) In questaandremo ad esaminare laV3di. Nonuna tastiera meccanica da, ma anche una valida compagna per l’uso quotidiano Grazie al suo design e la sua versatilità,V3 dirisulta essere una periferica affidabile nonmentre giochiamo i nostri titoli preferiti, ma anche nel caso dovessimo scrivere per ore e ore. Dunque, possiamo affermare chenon ha mancato il bersaglio con questa nuova tastiera meccanica. L’unica nota che potrebbe far storcere il naso a molti riguarda al massimo l’estetica. Andiamo adesso a vederla più nel dettaglio. Scheda tecnica –V3di ...