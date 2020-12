Pierro: “Anche Centola inserito tra i comuni per cui si richiede lo stato di calamità” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Grazie ad un mio intervento, anche il comune di Centola (SA), per quanto accaduto in occasione del maltempo che ha flagellato il golfo di Policastro alle foci dei fiumi Lambro e Mingardo, verrà inserito nei comuni per i quali si richiede lo stato di calamità naturale. E’ passata in Consiglio la mozione del sottoscritto e degli altri consiglieri della provincia di Salerno con la quale si richiede al Presidente della Giunta Regionale, facendo voti al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo della Protezione Civile Nazionale il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i comuni di Ispani, Vibonati, Santa Marina e appunto Centola”. Così in una nota il consigliere regionale della Lega ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Grazie ad un mio intervento, anche il comune di(SA), per quanto accaduto in occasione del maltempo che ha flagellato il golfo di Policastro alle foci dei fiumi Lambro e Mingardo, verràneiper i quali silodi calamità naturale. E’ passata in Consiglio la mozione del sottoscritto e degli altri consiglieri della provincia di Salerno con la quale sial Presidente della Giunta Regionale, facendo voti al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo della Protezione Civile Nazionale il riconoscimento dellodi calamità naturale per idi Ispani, Vibonati, Santa Marina e appunto”. Così in una nota il consigliere regionale della Lega ...

