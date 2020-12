Ora la Regione Lombardia non vuole più i camici donati dal cognato di Fontana (Di lunedì 30 novembre 2020) La Regione Lombardia non vuole più i 25mila camici del cognato del governatore Attilio Fontana. Anche se sono gratuiti. La circostanza emerge dalla corrispondenza tra Aria, la centrale acquisti della Regione, e la Dama spa, la società di Andrea Dini e al 10% della sorella Roberta, consorte dell’inquilino del Pirellone. Il carteggio è stato depositato agli atti dalla difesa di Dini, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Iannaccone. In pratica dopo aver ottenuto la restituzione dei camici, sequestrati a luglio, il cognato di Fontana ha scritto più volte ad Aria con l’obiettivo di donare il materiale: senza successo. Il motivo? La centrale acquisti della Regione aspetta una risposta dalla procura di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Lanonpiù i 25miladeldel governatore Attilio. Anche se sono gratuiti. La circostanza emerge dalla corrispondenza tra Aria, la centrale acquisti della, e la Dama spa, la società di Andrea Dini e al 10% della sorella Roberta, consorte dell’inquilino del Pirellone. Il carteggio è stato depositato agli atti dalla difesa di Dini, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Iannaccone. In pratica dopo aver ottenuto la restituzione dei, sequestrati a luglio, ildiha scritto più volte ad Aria con l’obiettivo di donare il materiale: senza successo. Il motivo? La centrale acquisti dellaaspetta una risposta dalla procura di ...

fattoquotidiano : Veneto, niente ristori dalla Regione per carenza di fondi. E ora Zaia dice: “Un errore non aver aumentato le tasse… - fattoquotidiano : Ora la Regione Lombardia non vuole più i camici donati dal cognato di Fontana - myrtamerlino : I presidenti di #Regione dicono apriteci tutto, ma non la #scuola. Forse hanno ragione di non aprirle ora, ma nessu… - donyp00288476 : RT @ChiodiDonatella: CON LA #CULTURA NON SI MANGIA: MICA VERO. AL #TEATRO DI #ROMA CI HANNO MANGIATO ECCOME. E #RAGGI E #ZINGARETTI MUTI.… - Riccard61793030 : RT @CesareSacchetti: 'Abbiamo fatto il più grande errore della storia. È da dieci anni che non aumentiamo le tasse.' No, non è Bersani. È Z… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Regione HTTP/1.1 Server Too Busy